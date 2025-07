"Digerindo com calma": pivô da separação de Carlinhos Maia se pronuncia

A influenciadora digital Eduarda Luvisneck quebrou o silêncio após ser apontada como o motivo do término do casamento de 15 anos entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. A acusação foi lançada durante o programa Fofocalizando, do SBT, quando a apresentadora Thayse Teixeira afirmou que Duda seria a responsável pelo fim do relacionamento do casal.

Horas depois da veiculação, Eduarda usou suas redes sociais para comentar o turbilhão de acusações e disse ter sido surpreendida com a exposição de seu nome. “Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real. Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho”, escreveu nos stories do Instagram.

Apesar da repercussão, Eduarda optou por não revelar detalhes sobre sua possível ligação com Carlinhos Maia, preferindo manter o suspense sobre o que realmente teria acontecido nos bastidores da separação. O casal, até então símbolo de união no meio digital, anunciou o fim do casamento recentemente, deixando fãs e internautas em choque.