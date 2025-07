Tati Machado fala pela primeira vez após perder o filho

A jornalista e apresentadora Tati Machado abriu o coração ao falar publicamente ao Fantástico, pela primeira vez, sobre a perda de seu filho Rael, morto aos oito meses de gestação.

“Ele mexia muito. Estava numa fase que era uma explosão de movimento”, contou a apresentadora, revelando que estranhou o comportamento do bebê ainda em casa, na companhia do marido, Bruno Monteiro. Mesmo com um alívio momentâneo ao ouvirem o batimento em um aparelho doméstico, o sentimento de que algo não estava certo persistiu. No dia seguinte, ela seguiu com a rotina profissional, apresentando o Encontro e participando do Mais Você, até que veio o diagnóstico que mudou tudo.

“A médica virou e falou que não tinha batimento. Eu olhei para o Bruno, peguei na mão dele e disse: ‘A vida trouxe isso pra gente, e a gente vai ter que encarar juntos’”, relembrou.

Tati compartilhou que, apesar da tragédia, guarda o parto como um momento profundamente humano e cheio de afeto. “Foi um parto lindo, com toda a tristeza que existia. O Rael nasceu no dia 13, às 8h45 da manhã.” Bruno completou, emocionado: “Conhecemos o amor da nossa vida. O Rael parecia muito com a Tati.”

A sensibilidade da equipe médica, que cuidou para que ela não ouvisse o choro de outros bebês na maternidade, também foi lembrada com gratidão. “Não escutar o choro é uma dor dilacerante”, lamentou Tati, que agora se torna uma voz ativa pela causa do luto materno. Ela defende a criação de uma lei que garanta às mães o direito de registrar filhos natimortos com nome e identidade: “O Rael tem nome. E eu quero que outras mães tenham esse direito também.”

Mesmo diante do medo do julgamento alheio, a jornalista falou sobre sorrir, viajar e tentar continuar. “Sinto culpa, como se não tivesse dado conta. Mas eu fiz tudo, tudo mesmo. E hoje, o que eu posso fazer é viver”, desabafou. E completou com uma frase que ecoa como um pedido de compreensão: “O meu sorriso não é esquecer. Meu sorriso é lembrar. E é o que a vida está pedindo de mim.”