Deborah Secco revela vergonha do próprio corpo: "Eu deixava de ir à praia"

Mesmo sendo considerada uma das artistas mais influentes e desejadas da televisão brasileira, a atriz Deborah Secco, 44 anos, revelou durante entrevista no programa De Frente com Blogueirinha, na noite desta segunda-feira (28), que já viveu momentos difíceis em relação à própria imagem e confessou que, por muito tempo, teve vergonha de exibir o corpo em público.

“Tem uns dois anos que eu realmente comecei a me sentir bonita. Antes, eu deixava de ir à praia com vergonha. Pensava nas fotos das revistas, todas retocadas, e olhava para mim, com luz natural do meio-dia, e achava tudo ruim”, revelou, em tom íntimo e direto.

Deborah também refletiu sobre o impacto cruel da indústria do entretenimento na autoestima de artistas, especialmente mulheres. Ela reconheceu que foi profundamente afetada pelos padrões irreais impostos pelo meio em que trabalha. “Fui afetada, sim, pela indústria. A gente começa a buscar uma perfeição que nos venderam, mas que não existe. Hoje entendo que tem coisas em mim que são incríveis e outras que nem tanto, e tá tudo bem”, desabafou.

A artista, que nunca escondeu seu histórico de intervenções estéticas, detalhou os procedimentos aos quais já se submeteu, incluindo lipoaspiração, implantes de silicone nos seios e preenchimento nos glúteos com ácido hialurônico. “Já fiz várias [cirurgias]: lipo, peito… E preencho o bumbum, mas é com ácido, não é cirurgia”, explicou, com naturalidade.

Ela ainda revelou que pretende remover as próteses de silicone em breve, aproveitando uma nova personagem que interpretará no cinema para fazer essa transição estética. “Quero tirar o silicone de vez para esse filme, ficar um tempo sem nada e, se for o caso, depois colocar um menorzinho. Acho que hoje ele está desproporcional ao meu corpo”, afirmou, conforme antecipado pelo portal LeoDias.