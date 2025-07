MC Livinho mostra ferimentos na UTI e revela risco de morte: "De arrasta"

O cantor MC Livinho sofreu um acidente de trânsito em São Paulo nesta terça-feira (29/7) e precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele usou as redes sociais na noite do mesmo dia para mostrar os ferimentos e revelar detalhes assustadores sobre seu estado de saúde.

Deitado no leito do hospital, visivelmente abalado, ele rebateu os comentários de que não teria sido nada grave: “Tá suave, não foi nada demais não, né? Caí 8h da manhã, cheguei no hospital às 11h e tô aqui até 10h da noite ainda. Provavelmente, só vou embora quinta-feira (31/7), se eu for. O pai é forte”, declarou, tentando manter o bom humor.

Em um vídeo impactante, Livinho exibiu machucados na perna e fez um alerta sobre a gravidade de sua condição. “Tá vendo isso aqui? Parece nada, né? Machucado, tranquilinho que dá pra ir pra casa de boa. Mas estou na UTI por quê? O nosso pulmão é uma esponja e por fora tem uma capa. O que aconteceu? O pulmão criou hematomas por causa da queda e da batida. E, além disso, houve perfuração”, contou.

O relato seguiu com uma comparação direta e angustiante: “Perfurou o pulmão. Então, ele incha quando a gente respira e desincha quando a gente solta o ar. O que aconteceu? É como um pneu furado. Se continuar andando com um carro com um pneu furado o que vai acontecer? Vai aumentar o buraco, a passagem de ar, e vai chegar uma hora que vai muchar tudo. O que acontece? Vai de arrasta”, alertou.

Ainda nos stories, Livinho explicou como tudo aconteceu. Ele seguia para um compromisso quando foi surpreendido por um acidente causado, segundo ele, por imprudência no trânsito. “Fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e comecei a sangrar. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”, afirmou.