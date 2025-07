Vazam novos nomes do elenco da ‘Dança dos Famosos’ e lista surpreende fãs

Sem confirmação oficial da emissora até o momento, a jornalista Carla Bittencourt, da coluna de Leo Dias, revelou com exclusividade mais alguns nomes que estão sendo cotados para a nova edição da Dança dos Famosos marcada para o próximo domingo. Entre eles, os atores David Júnior e Allan Souza Lima, que recentemente estiveram no ar em Mania de Você, figuram como fortes apostas para integrar o time de celebridades. A edição, que marca os 20 anos do quadro, contará com mudanças importantes na dinâmica e promete elevar ainda mais o nível da disputa.

A nova fórmula do programa terá 16 participantes, divididos em quatro grupos. Cada fase contará com eliminações, mas uma repescagem automática permitirá o retorno de alguns nomes. O júri técnico também foi reformulado: além de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, o carnavalesco Milton Cunha promete roubar a cena com seus comentários afiados.

Entre os nomes mais comentados para a nova formação está a apresentadora Cátia Fonseca, que deixou a Band recentemente. Segundo fontes ligadas à produção, Cátia pode não apenas brilhar na pista de dança, como também ser aproveitada em outros programas da casa, como o É De Casa. Outra possível participante é Nicole Bahls, conhecida por suas passagens por realities e pelo Pânico na TV. A atriz Duda Santos também é apontada como uma das apostas da emissora para atrair o público jovem.

A direção do Domingão aposta alto no engajamento da temporada, que já começa a mobilizar fãs nas redes sociais. A ideia é fazer da nova edição um fenômeno de audiência e repercussão, com os tradicionais mutirões de votos e vídeos virais que movimentam a web a cada domingo.