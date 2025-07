Jenny Miranda e Cezar Black trocam carícias em jantar

Jenny Miranda e Cezar Black, ex-participantes da Fazenda, foram flagrados em clima de romance na noite da última terça-feira (29), durante um jantar descontraído entre amigos. A colunista Fábia Oliveira teve acesso a imagens que mostram o casal trocando beijos calorosos, reacendendo rumores de um possível affair.

No vídeo, os dois aparecem bem próximos, trocando olhares e carícias que entregam a conexão entre eles. O beijo, registrado discretamente, deixou os amigos e seguidores em alerta, estaria nascendo um novo casal no universo dos realities?

Cezar Black, que terminou o namoro com Kally Fonseca, também participante de A Fazenda 15, em novembro do ano passado, não assumiu nenhum relacionamento desde então. Em dezembro, chegou a ser apontado como affair de uma influenciadora paulista, mas a história não foi adiante.

Jenny Miranda, por sua vez, havia retomado o casamento com Fábio Gontijo no fim do ano, mas a reconciliação durou pouco. A influenciadora também já foi ligada ao modelo fotográfico Edu Santos, mas segue solteira desde então.