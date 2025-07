João Igor, o cantor que viralizou com vídeo ao lado de Fernanda Ganzarolli, recebeu alta hospitalar na madrugada desta quinta-feira (31), dias após ter sido baleado por um policial no Terminal Rodoviário da Barra Funda, em São Paulo. O caso, que gerou forte comoção nas redes sociais, segue cercado de perguntas, mas o artista garantiu que vai se pronunciar em breve.

Acompanhado de Ganzarolli, que registrou o momento em seus stories do Instagram, João deixou o hospital visivelmente abatido, mas demonstrando gratidão pela vida. Em suas primeiras palavras públicas após o incidente, ele agradeceu o atendimento médico e o apoio dos fãs. “Quero agradecer ao hospital, que deu atenção para mim. Já agradeci a Deus e é isso. Amanhã eu vou estar me pronunciando e falando o que aconteceu. Agora, vou descansar com a minha família”, declarou.

A influenciadora, que ganhou notoriedade ao protagonizar o encontro viral com João durante uma live, descreveu a recuperação como “um livramento”. O momento também foi marcado por uma mensagem de fé do cantor, que não escondeu a emoção ao falar sobre o episódio. “Muito obrigado pelas orações e por vocês que vieram aqui para brigar essa luta comigo. Para quem me conhece sabe que nós somos ‘pureza’. A inveja existe, mas Deus é mais, vambora. Está tudo bem. Agradeço o carinho de todos e as orações que pedi a todos vocês”, completou.

Mesmo de alta, João Igor ainda deve retornar ao hospital para uma nova cirurgia. A expectativa em torno do pronunciamento oficial do cantor é alta, já que o caso ainda levanta questionamentos sobre a conduta policial e os reais motivos da abordagem.

O artista e Ganzarolli se tornaram conhecidos por protagonizarem juntos um momento de rara empatia e conexão: durante uma transmissão ao vivo, ela pediu carona na rua e acabou se juntando a João, que cantava músicas gospel. O vídeo viralizou e rendeu admiração pela forma como os dois, de universos aparentemente distintos, compartilharam uma cena tocante e espontânea.