Namorada de Felipe Amorim fala do presente do cantor para Virginia Fonseca

Felipe Amorim enviou um presente luxuoso à influenciadora Virginia Fonseca nesta terça-feira (29), um buquê com 200 rosas colombianas entregue em um caminhão decorado. A surpresa movimentou as redes e, em meio aos boatos de ciúmes e rivalidade, a namorada do cantor, Duda Kropf, decidiu se pronunciar.

Duda usou os stories do Instagram para desmentir qualquer atrito com Virginia e ironizou os comentários que circularam após a entrega do presente. “A internet tá ficando doida, problematizando e criando uma rivalidade que não faz o menor sentido”, escreveu a influenciadora.

Em seguida, ela foi além e revelou que o gesto de Amorim foi, na verdade, uma sugestão sua. “O Felipe esses dias veio perguntar pra mim ‘Ah, a Virginia tá postando muito a música, o que eu posso fazer pra agradecer’. E eu falei: ‘Você não vai entregar só uma florzinha pra Virginia não né? Ela vai até ignorar’. Aí ele levou a sério o caminhão e entregou um caminhão”, explicou Duda, encerrando qualquer rumor de desconforto.

Sem esconder o apoio ao namorado, ela reforçou sua admiração pela força de divulgação de Virginia: “Pra qualquer cantor, é ótimo uma influenciadora como a Virginia postar a música, eu fico feliz por ele. Feliz por ela estar divulgando uma música dele.”

Virginia, por sua vez, também compartilhou o momento com entusiasmo, mostrando aos seguidores o buquê gigantesco e o caminhão decorado com rosas. O presente, segundo informações da revista Quem, custaria cerca de R$ 4.241, somando as rosas e a entrega personalizada.

Felipe Amorim confirmou a autoria do mimo: “Gooooostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo”, escreveu o cantor nos comentários do post de Virginia, se referindo à faixa “Eu Vou na Sua Casa”, que ela vem divulgando intensamente nas redes.