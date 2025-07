Diogo Nogueira aparece com novo visual: "Pensei que era o Maluma"

Diogo Nogueira resolveu brincar com a própria imagem nesta quinta-feira (30) e publicou um vídeo nas redes sociais que deixou seus seguidores em choque. A transformação no visual do cantor, que apareceu com cabelo mais comprido, barba e um par de óculos que deixou muita gente confusa.

“Prazer, Diego Nogueira! O que tá confundindo vocês é o óculos, a barba ou o cabelo?”, escreveu ele na legenda, em tom de brincadeira, dando margem para ainda mais comentários, e comparações inusitadas.

Nos comentários, o espanto foi imediato. “Quase não reconheci”, escreveu uma seguidora. Outros foram além e compararam o cantor com celebridades internacionais. “Pensei que era o Maluma”, disse um fã, referindo-se ao astro colombiano.

O novo visual já havia sido exibido por Diogo no início da semana, quando compartilhou um álbum de fotos curtindo momentos de descanso na Bahia. Nas imagens, o cantor aparece em clima descontraído, longe dos palcos, ostentando cabelos mais longos e um estilo mais despojado, uma mudança que não passou batida