Bárbara Evans revelou o motivo de trocar tanto a babá dos filhos

Mãe da pequena Ayla, de 4 anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 2, a influenciadora digital Bárbara Evans decidiu colocar fim às especulações e revelou como funciona, de fato, a rotina da equipe que a ajuda nos cuidados com os filhos, após boatos relacionados a alta rotatividade das babás dos filhos.

Em resposta a um seguidor, Bárbara explicou que a grande movimentação de profissionais se deve ao sistema rotativo e organizado que adota em casa. “Não é questão de manter. O que deve perceber é que algumas fazem 24 horas, algumas fazem um dia sim e um dia não e tem outras que fazem de noite”, afirmou. A ex-modelo destacou que o foco é o bem-estar das funcionárias e a manutenção de uma jornada de trabalho saudável.

Mesmo com a fala esclarecedora, o assunto seguiu rendendo. Muitos internautas levantaram dúvidas sobre a liberdade que as babás teriam dentro da residência. Uma das especulações mais comentadas dizia respeito à suposta proibição de sentarem no sofá da sala. Sem papas na língua, Bárbara tratou logo de desmentir o boato: “Gente, isso não existe. Aqui em casa, todo mundo pode fazer o que quiser. Se quiser usar uniforme usa, se não quiser usar, não usa. Aqui todo mundo almoça junto, come a mesma comida”, garantiu.

A influenciadora também fez questão de reforçar que a relação com sua equipe vai além da formalidade. “Sou uma patroa amiga de todas elas. Não temos nada diferente. Elas ficam mais no chão, porque as crianças ficam mais no chão”, contou, revelando um lado mais íntimo da dinâmica familiar.