Após condenação, Rafael Cardoso faz acordo com idoso agredido em bar no Rio

A coluna de Fábia Oliveira revelou com exclusividade que o ator Rafael Cardoso firmou um acordo com João Fernando Valente, o idoso agredido por ele com socos e chutes em fevereiro de 2023, em um bar na zona oeste do Rio de Janeiro.

A agressão, que ocorreu no restaurante Braseiro da Praia, na Barra da Tijuca, chamou atenção do público na época pela brutalidade do ataque e pelas ameaças proferidas na ocasião. "Eu vou te matar", teria dito Rafael, de acordo com testemunhas. O caso ganhou repercussão nacional e resultou na condenação do ex-global à indenização de R$ 25 mil, determinada pela Justiça em junho deste ano.

Agora, tentando colocar um ponto final no caso, Rafael apresentou um acordo à Justiça no último dia 30 de julho. No documento, o ator propõe o pagamento da indenização em quatro parcelas, com a última prevista para outubro. A vítima aceitou a proposta. O trato ainda prevê uma penalidade rigorosa: caso haja atraso em qualquer parcela, o valor total da dívida será cobrado integralmente com acréscimo de 20% de multa.

Apesar do acerto, o acordo ainda precisa ser homologado por um juiz para ter validade legal. Até lá, os desdobramentos continuam em aberto, e a situação do ator permanece indefinida.

No processo, o juiz responsável destacou a humilhação sofrida pela vítima, mesmo sem danos físicos de grande magnitude: “As agressões aparentemente não provocaram lesões físicas de grande monta, porém ferem a honra de forma indubitável, sobretudo por ter sido presenciada por terceiros, estando o autor em flagrante desvantagem física”, afirmou na sentença.

Em nota divulgada após a condenação, a nova equipe jurídica de Rafael alegou que o ator está arrependido: “Rafael se arrepende muito de ter agredido o senhor João Fernando Valente Brito”, afirmou a defesa, que ainda justificou o episódio com um momento delicado vivido pelo ator.

“Rafael atravessava um momento muito delicado de sua vida, em que, sob o domínio de sentimentos menores como a raiva e o rancor, que vinham à tona sempre que sua maior dor o levava a, impensadamente, consumir drogas, remédios e álcool em demasia, se deixou levar por esses sentimentos, tendo encontrado o senhor João no momento errado, no local errado, no contexto errado”, finalizou a nota.