Lucas Guimarães revela segredo guardado da mãe de Carlinhos após separação

Em um momento nos bastidores das redes sociais, Lucas Guimarães revelou que Maria Maia, mãe de Carlinhos Maia, ainda não foi informada sobre a separação do casal. A decisão de manter a verdade em segredo, segundo eles, tem a ver com o delicado estado de saúde da mãe do influenciador.

“[Ela] me ligou duas vezes, mas eu estava gravando o programa”, disse Lucas, que atualmente integra o elenco do SBT. A revelação aconteceu durante a gravação de vídeos para o perfil de Carlinhos Maia, que sugeriu adiar a notícia para proteger a mãe, que se recupera de uma cirurgia. “Mamãe está chegando aí esses dias com o papai. Vamos ter que fingir que estamos juntos porque a velha acabou de fazer uma cirurgia. Vou mandar ela para o seu apartamento, você diz que está gravando lá”, afirmou o influenciador.

Lucas entrou na brincadeira, mas com uma alfinetada sutil: “Não, macho, a mãe é sua (risos)”. Apesar da separação já anunciada publicamente, os dois mostram sintonia e bom humor, indicando que, mesmo após o término, a relação continua amistosa. “Verdadeiramente, a gente está brincando e tudo mais porque a gente está bem”, completou Carlinhos.

O anúncio oficial da separação foi feito no dia 26, em uma publicação conjunta nas redes sociais. No comunicado, eles afirmaram que a decisão foi madura e tomada com respeito mútuo. “Estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal”, escreveram. O texto deixou claro que não se tratou de uma atitude impulsiva: “Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar”.

O histórico do casal inclui uma separação anterior, em 2022, quando também decidiram seguir caminhos diferentes por um período. Na época, Carlinhos Maia admitiu ter traído Lucas e chegou a fazer declarações polêmicas ao justificar a diferença entre os tipos de infidelidade. “Já fui perdoado por infidelidade”, confessou, sem entrar em detalhes.

Mesmo com altos e baixos ao longo dos anos, os dois optaram por um fim discreto, longe de polêmicas. “Esperamos que respeitem nosso espaço, sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas”, pediram.