Virginia aparece com irmãos de Zé Felipe após beijo do cantor vir à tona

A vida pessoal de Virginia Fonseca e Zé Felipe voltou a ser assunto nesta quinta-feira (14) após a divulgação de que o cantor teria trocado beijos com a influenciadora Victória Miranda em um evento em Goiânia. A notícia, revelada pela jornalista Gaby Cabrini no programa Fofocalizando.

Sem mencionar diretamente o episódio, Virginia mostrou nas redes que estava em um clima descontraído. A apresentadora do SBT publicou vídeos e fotos curtindo um churrasco ao lado de Matheus Vargas e Monyque Isabella, irmãos de Zé Felipe. O momento amistoso chamou atenção porque, segundo a página de celebridades Lets Gossip, Victória Miranda já viveu um affair com Matheus no passado.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio, em um comunicado conjunto nas redes sociais. “Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, disseram na época. Desde então, ambos têm seguido suas rotinas de forma pública, mas com episódios que mantêm o interesse dos fãs e da imprensa.

O encontro de Virginia com os irmãos do cantor aconteceu pouco depois de Zé Felipe participar de uma festa privada, onde Victória Miranda também estava presente. A aproximação entre eles teria ocorrido dias após o sertanejo celebrar 11 meses do filho caçula, José Leonardo.

Após a repercussão, Virginia compartilhou uma mensagem reflexiva nos Stories, sem citar nomes, sobre não se deixar atingir por comentários alheios, sugerindo que prefere lidar com as situações de forma reservada, apesar da intensa curiosidade em torno de sua vida pessoal.