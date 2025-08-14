Antonia Fontenelle expõe denúncia contra Hytalo Santos antes de Felca

Após a denúncia do youtuber Felca viralizar e levar o Ministério Público da Paraíba a investigar o caso por suposta exploração infantil envolvendo o influenciador Hytalo Santos, a apresentadora Antonia Fontenelle foi às redes sociais para lembrar que fez alertas semelhantes há mais de um ano, mas, segundo ela, sem receber a mesma atenção.

“O Felca fez a mesma coisa que eu venho fazendo há mais de um ano, com uma diferença: o meu tom não é o tom do Felca”, disse Antonia, destacando que sua batalha contra o conteúdo de Hytalo já vinha sendo travada há tempos. Para reforçar sua fala, ela publicou um trecho de vídeo gravado em 2024, no qual criticava duramente o influenciador. “Tô recebendo uns vídeos bizarros de um tal de Hytalo. Vi umas coisas de um cara que tem 16 milhões de seguidores, que ele fica cercado de criança, de adolescente, esse cara distribui presente, distribui prêmio, o canal dele é todo sensualizando criança”, afirmou na ocasião.

No mesmo registro, Antonia também responsabilizou os pais das crianças que participavam dos vídeos: “Não é possível que o Ministério Público vá fechar os olhos pra um negócio desses, isso é um absurdo. A culpa não é desse infeliz só não, a culpa é dos pais que vendem seus filhos”.

Segundo ela, a denúncia de 2024 teve consequências diretas. “Esse vídeo me rendeu um processo e uma condenação, fui processada e julgada a revelia, fiquei sabendo pela imprensa”, contou na legenda. A apresentadora ainda questionou o silêncio de autoridades e celebridades que hoje apoiam Felca: “Aguardo carinhosamente as autoridades, celebridades e políticos altamente engajados no tema, pra pedir arquivamento dessa condenação, afinal de contas não falei nada de diferente do que foi posto pelo nosso heroi Felca correto?”.