Depoimentos revelam bastidores da vida com Hytalo Santos

A prisão de Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, no último dia 15, em São Paulo, escancarou um dos casos mais perturbadores do digital. O influenciador agora responde a graves acusações de tráfico de pessoas e exploração sexual de adolescentes. A investigação reúne relatos impactantes de ex-funcionários, que revelam o que, segundo eles, acontecia nos bastidores da mansão em João Pessoa, onde jovens viviam sob regras de ferro.

De acordo com os depoimentos, os adolescentes só podiam comer, dormir ou até mesmo mexer no celular quando autorizados. Um deles descreveu que “já teve filmagens que ele fez pra postar na rede social, que as crianças estavam indo pra escola e, após desligar as câmeras, elas não iam pra escola”.

Os relatos também citam festas que aconteciam com frequência dentro da casa. Um ex-colaborador afirmou: “eu presenciei muita festa, bebida, e a bebida era à vontade pra todo mundo. Todos bebiam, sem restrição”. Além do ambiente precário, a alimentação dos jovens seria controlada pelo influenciador.

As denúncias apontam ainda que a residência funcionava como um verdadeiro reality show, com vídeos gravados diariamente para gerar engajamento e monetização em rifas e parcerias. Coreografias sensuais teriam sido incentivadas, e uma adolescente chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Outros jovens tiveram a rotina escolar drasticamente prejudicada.

Segundo o Ministério Público, os pais recebiam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil para permitir que os filhos permanecessem com o influenciador, mas os conselheiros tutelares garantem que nunca houve denúncia formal por parte das famílias. Hytalo, que começou a carreira dando aulas de dança em praças, chegou ao auge da fama ostentando bens de luxo, mas viu sua imagem ruir após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que resultaram na suspensão de suas contas no TikTok, Instagram e YouTube.

Quando foram presos, Hytalo e o marido estavam com quatro celulares cada, levantando suspeita de tentativa de fuga. O delegado Fernando Davi declarou: “a suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e sabiam já que seria expedido um mandado de prisão”. A defesa, no entanto, nega a versão e diz que a viagem era apenas turística. Os advogados ainda sustentam que “a ideia de exploração sexual que foi pintada, acho que ela transborda da realidade muito”.

O Ministério Público da Paraíba, porém, afirma ter provas sólidas de exploração de menores e trabalho forçado. Os adolescentes já foram devolvidos às famílias, enquanto as plataformas digitais anunciaram o banimento definitivo das contas de Hytalo.