Especialistas explicam 5 formas de aumentar a presença digital de empresas

O link building permanece como um dos pilares centrais das estratégias de otimização para buscadores (SEO). A prática, que consiste em conquistar links externos apontando para um site, é reconhecida por aumentar sua autoridade e melhorar o posicionamento nos mecanismos de busca.





Com um mercado de SEO que, segundo estudo da Research and Markets, deve alcançar US$106,9 bilhões até o fim de 2025, as empresas buscam soluções cada vez mais sofisticadas.





Para entender quais métodos realmente trazem retorno, nossa redação conversou com especialistas da agência de link building Visibiliza Digital, que apontaram cinco serviços de link building que podem gerar impacto significativo para agências e seus clientes.





1. Guest Post

De acordo com a Visibiliza Digital, o guest post consiste na publicação de artigos originais em sites ou blogs de terceiros, incluindo links estratégicos para o site do cliente. É uma técnica tradicional, valorizada pelo controle sobre conteúdo, âncora e posicionamento do link. Apesar disso, exige atenção à qualidade do site parceiro e, em casos de links patrocinados, ao cumprimento das diretrizes do Google.

2. Digital PR

O Digital PR aplica técnicas da assessoria de imprensa no ambiente online, com o objetivo de conquistar menções e backlinks editoriais de forma orgânica em veículos de alta autoridade. Não por acaso, dados da State of Digital PR atualizados em abril de 2025 mostram que a busca por esse serviço teve um aumento de 30% nos últimos anos.





Tal avanço pode se dar uma vez que, ao invés de comprar determinado espaço, a empresa oferece histórias, dados ou entrevistas que despertam o interesse de jornalistas.

3. Menções à Marca não vinculadas

As menções à marca acontecem quando uma empresa é citada em um conteúdo de terceiros, com ou sem link. Quando o link é incluído, o valor para o serviço de SEO é imediato; quando não há link, ainda é possível fazer outreach para convertê-lo.

4. Atualização de Conteúdo

A atualização de conteúdo consiste em inserir um link em um conteúdo já publicado, geralmente em um artigo relevante para o tema do cliente. Isso permite aproveitar a autoridade e o tráfego já existentes na página.

5. Páginas de Recursos

Essa técnica envolve inserir links em páginas de recursos ou guias que listam ferramentas, empresas ou conteúdos úteis sobre um determinado assunto. É bastante usada em setores técnicos e educacionais.





Cada tipo de link building tem sua função e deve ser escolhido conforme o objetivo da campanha. Guest posts são ideais para gerar volume com controle editorial. Digital PR entrega autoridade e visibilidade, mas requer estratégia e tempo.





Menções à marca e niche edits são eficientes para aproveitar oportunidades já existentes, enquanto resource pages garantem relevância temática e permanência.





No fim, a força de uma estratégia de link building está na diversificação: combinar diferentes formatos para equilibrar velocidade, qualidade e segurança — sempre respeitando as diretrizes do Google para evitar penalizações e preservar a reputação online da marca.