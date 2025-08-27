Turistas são surpreendidas com cobrança de R$ 400 e caso termina em prisão

Na segunda-feira (25), duas mulheres foram presas em flagrante após cobrarem R$ 400 de duas turistas do Pará por uma pintura corporal que, segundo as vítimas, não havia sido combinada. O episódio aconteceu no coração do Centro Histórico de Salvador e deixou as visitantes assustadas.

De acordo com a Polícia Civil, cada turista foi surpreendida com a cobrança de R$ 200. “As vítimas afirmaram que não solicitaram o serviço e se assustaram com o valor apresentado”, disse a corporação em nota oficial. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), que classificou a prática como crime de extorsão.

A prisão ocorreu no Largo do Terreiro de Jesus, ponto turístico marcado pelo grande fluxo de visitantes. Policiais militares que patrulhavam a região foram acionados no momento da cobrança e acompanharam a condução das suspeitas, que não tiveram seus nomes revelados. Elas foram levadas junto com as turistas para prestar depoimento.

A pintura corporal, bastante popular em Salvador, remete à estética criada pela Timbalada, grupo fundado em 1991 por Carlinhos Brown. Apesar de ser considerada um símbolo cultural da cidade, a atividade ganhou contornos negativos neste episódio, já que a cobrança sem consentimento transformou a tradição em caso policial. “As suspeitas foram autuadas por extorsão e seguem à disposição da Justiça”, informou a polícia.