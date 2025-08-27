Após internação, intérprete de Chiquinha se pronuncia em vídeo

María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, intérprete de Chiquinha, publicou um vídeo no Instagram na última terça-feira (26/8) para atualizar seu estado de saúde, após ter sido internada e preocupar admiradores ao redor do mundo.

“Olá, amigos, tudo bem? Aqui, como sempre, fazendo minhas coisas que gosto de fazer. Estou passando muito bem, espero que vocês também estejam passando bem como eu. Obrigado, amo muito vocês, tchau”, disse a atriz, em tom carinhoso.

Na legenda da publicação, María Antonieta explicou o motivo de sua internação e fez questão de agradecer pelo carinho recebido. “Obrigado a todos que se preocuparam com a minha saúde. Durante a turnê no Peru, tive uma desidratação severa que baixou meu sódio, mas agora estou em casa descansando e está tudo bem, graças a Deus”, escreveu.

A notícia de sua hospitalização, porém, continua gerando apreensão. Segundo a imprensa mexicana, a atriz foi levada ao hospital no último dia 20 de agosto apresentando um quadro descrito como “deterioração neurológica”. Informações dão conta de que ela enfrentava dificuldades para falar e até para engolir, o que reforçou os rumores sobre um possível agravamento de sua saúde.

Uma fonte próxima à família revelou ao portal TVNotas que já havia percebido sinais de mudanças no comportamento da atriz. “Eu já previa essa situação. Já faz um tempo que notei que ela está agindo de forma estranha. Principalmente quando fala. Há algumas semanas, quando ela estava no Peru, durante uma palestra, ela teve muita dificuldade para falar fluentemente”, relatou.

Além dos problemas de fala e alimentação, a atriz também estaria enfrentando fragilidades emocionais. “Ela afirma que ninguém a ama e que seus filhos preferem ficar com seus cachorros do que com ela. Ela perde a paciência e se torna agressiva. Às vezes, está bem, e de repente surta”, contou outra pessoa ligada à família.

Outro detalhe que causou comoção foi a revelação de que María Antonieta teria passado a primeira noite de internação sozinha. Uma testemunha afirmou ao site mexicano que apenas uma enfermeira acompanhava a atriz, que teria apresentado episódios de confusão mental durante a madrugada.

Vale lembrar que, além dos rumores sobre deterioração neurológica, a intérprete de Chiquinha já havia revelado em entrevistas anteriores que convive com fibromialgia, uma síndrome crônica que causa dores musculares, fadiga e dificuldades de memória. Apesar disso, a atriz sempre afirmou que a doença estava controlada.