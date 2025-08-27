Já traiu? MC Daniel encara detector de mentiras e fala sobre fidelidade

MC Daniel, de 27 anos, participou do Lady Night, programa de Tata Werneck que vai ao ar nesta quarta-feira (27). Durante o quadro do detector de mentiras, o funkeiro foi direto ao ser questionado sobre fidelidade. "Nunca na minha vida", respondeu ele sem titubear. Para aumentar ainda mais a tensão no estúdio, o polígrafo confirmou a declaração.
O artista, conhecido como Falcão, aproveitou o momento para refletir sobre o tema. "Trair diz muito sobre a pessoa, na minha opinião. É difícil falar sobre isso porque quem trai fica furioso, mas se a pessoa é capaz de trair quem ela dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa no mundo. Quem trai vai ficar com um ódio mortal de mim, mas estou falando de mim. Cada um com seu cada um", desabafou.
A declaração repercute justamente porque MC Daniel já viveu relacionamentos de grande visibilidade. O cantor namorou Mel Maia, teve um breve romance com Yasmin Brunet e, mais recentemente, ficou noivo da empresária Lorena Maria, com quem teve o pequeno Rás, de apenas seis meses.
O tom de sinceridade do funkeiro e a confirmação do detector deixaram a entrevista ainda mais instigante. A cena promete ser um dos momentos mais comentados da temporada do Lady Night e deve gerar debate entre fãs e críticos sobre o peso da fidelidade nos relacionamentos amorosos.