Filho de Simioni comenta orientação sexual da mãe e rebate Cariúcha

João Victor Simioni, filho de Kamila Simioni, uma das peoas de "A Fazenda 15", bateu um papo com a coluna Mariana Morais sobre os recentes acontecimentos envolvendo sua mãe no confinamento do reality. A começar pelo beijo da empresária na participante Jaquelline.

A química entre as duas ficou bem evidente aos olhos do público e, nas redes sociais, teve até quem dissesse que Jaque estaria apaixonada pela colega de confinamento. Para o estudante de direito, de 19 anos, a mãe está "caidinha" pela ex-BBB. "Acho que no momento minha mãe está 'caidinha' pela Jaque também. Mas, muito difícil dar essa resposta, pois elas estão dentro de um reality e pode também ser coisa de momento", declarou João.



O jovem revelou que o interesse de Kamila por outras mulheres, até então, não era de conhecimento da família. "Minha mãe nunca se privou de nada. Ela aproveitou a vontade e o momento. Foi uma surpresa sim. Achei bem legal", disse ele, que não soube afirmar se a empresária é bissexual. "Nunca entramos nesse assunto, mas fico muito feliz de vê-lá aproveitando e se descobrindo cada dia mais".



Simioni usou Cariúcha?



Após ser eliminada do jogo, na última semana, Cariúcha disse que se sentiu usada por Kamila Simioni na briga com Rachel Sheherazade. Na discussão da Garota da Laje com a jornalista, Simioni jurou de pés juntos que Rachel teria dito que era para Cariúcha não cuspir em sua cara, pois 'poderia pegar algo da influencer'.

Contudo, Adriane Galisteu desmentiu essa informação ao vivo e explicou que Rachel disse apenas para Cariúcha não cuspir, pois poderia ser expulsa. Mas, mesmo com a informação de Galisteu, a empresária continuou sustentando sua versão da discussão, como se Rachel, de fato, tivesse falado sobre 'pegar algo' com o cuspe da rival.



João Victor rebateu a fala da Garota da Laje sobre ter sido usado por Simioni e ressaltou que sua mãe nunca manipulou ninguém. "Minha mãe não quis manipular ninguém. Agora, ela dar a opinião dela e as pessoas acatarem é diferente. Aquilo é um jogo e é pra ser jogado. Cada um deve ter uma opinião mais concreta e nem sempre cair na opinião dos outros, mesmo o outro estando certo ou errado. O problema aí não é a minha mãe".



O estudante de direito completou dizendo que Cariúcha foi a única responsável por ignorar seus próprios instintos. "Ela não foi manipulada, mas acatou as opiniões de terceiros e parece ter ignorado a intuição e os pensamentos de si própria. Sempre pedia conselhos e ia pelas coisas que as outras pessoas falavam", concluiu.