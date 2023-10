Ex-BBB Eliezer surpreende ao aparecer no casamento da ex

Os fãs que acompanham o casal Viih Tube e Elizer não entenderam nada, após o ex-BBB compartilhar que estava com sua amada no casamento de sua ex-namorada de longa data. Isso mesmo, caro leitor, você não leu errado! O ex-BBB mostrou que estava em uma cerimônia, mas o detalhe que chamou a atenção foi a legenda explicando tudo.

"O plot twist: A noiva é minha ex-namorada, que namorei por 10 anos. O noivo é meu melhor amigo de infância", escreveu ele, ao compartilhar uma foto dos noivos se beijando no altar. E é claro que a publicação do pai da pequena Lua deu pano pra manga nas redes sociais.

"Aí é loucura", comentou um internauta. E teve também quem ressaltasse a maturidade entre as partes. "O povo está tão acostumado de acabar o relacionamento um metendo o pau no outro, que aí quando vê isso acha incrível", opinou outra. "Quanta maturidade. Eu sou tóxica e infantil", admitiu mais uma.

Os bastidores da amizade

Ainda nos stories, Eliezer deu detalhes de sua amizade com os noivos. "Eu sou extremamente apaixonado por eles. O Igor e a Duda são duas das melhores pessoas que eu já conheci na vida. A Duda foi minha primeira ou segunda namorada. Comecei a namorar ela com 15 anos e terminamos quando eu tinha 25. A gente terminou porque eu não queria casar e nem ter filhos. Por outros motivos também, não vou mentir. Mas não vem ao caso. Eu era um cara muito imaturo nessa época. O homem sempre demora muito mais para amadurecer. Ela percebeu isso e ela terminou comigo", contou

Mas, tempos depois do término, Eliezer diz ter cultivado uma amizade com a ex, que é profissional do marketing, e a convidou para participar de sua equipe que o auxiliou aqui fora, enquanto esteve confinado no BBB 23. "Ela deu a vida por mim e eu nunca vou me esquecer disso. Sempre vou ser eternamente grato. Todos os B.O, ela assumia de frente", lembrou.

Além disso, Eliezer contou um caso curioso envolvendo os pombinhos. "Quando a gente namorava, eu já era amigo do Igor e ela odiava o Igor. Era um ranço de outro mundo. Ela odiava o Igor com todas as forças. Todas as oportunidades que ela tinha de falar mal do Igor, ela falava. Ele também não gostava dela. E o detalhe é que eles eram vizinhos e se viam com frequência. Só que se odiavam", explicou o ex-brother.