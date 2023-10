Ex-Coelhinha da Playboy, Tabby Brown morre aos 38 anos

Tabby Brown, eterna ex-Coelhinha da Playboy, morreu aos 38 anos. A informação da morte foi confirmada pelo ex-empresário dela ao The Sun. Contudo, um mistério ainda ronda a morte da moça, já que a causa ou a circunstância da partida precoce da dançarina não foram divulgadas.

Tabby era natural de Londres, na Inglaterra. Além de ser reconhecida como ex-Coelhinha da Playboy, ela também ganhou fama após participar do reality show de namoro "The Bachelor". Nesta atração, um homem se encontra com várias mulheres, com o objetivo de achar seu verdadeiro amor.

Ela também foi o rosto de anúncios de marcas como Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx. Além disso, estampou capas de conceituadas revistas internacionais, Cosmopolitan e Vogue. Tabby também participou de clipes de cantores como Snoop Dogg e Dizzee Rascal and B.O.B.

E não para por aí! Tabby também ficou em evidência nos holofotes por conta de namoros com jogadores de futebol. Entre eles, Raheem Sterling e Mario Balotelli. Com Balotelli, ela se relacionou por quase um ano e chegou a planejar formar uma família com o atleta. Mas, o namoro terminou depois que Tabby descobriu que Balotelli pulou a cerca e engravidou uma ex-namorada.

Fãs e amigos lamentam morte

No perfil oficial de Tabby no Instagram, diversos fãs e seguidores deixaram mensagens após a morte precoce a dançarina. "Que você descanse em paz, linda. Orações para aqueles que te amaram e à tua família", desejou uma internauta. "Que notícia inesperada. Que seu descanso seja doce, Tabby", escreveu outra.

Uma das amigas de Tabby deixou um comentário em forma de desabafo. "Descanse em paz, minha linda amiga Tabby. Ainda não consigo perceber que você foi embora. Ainda me lembro da nossa conversa na casa do Richard comendo frango e muita risada. Era um humano tão bondoso. Ainda estou em choque com isto. Tá em paz agora e brilha muito aí em cima, anjo lindo", lamentou K. Jutima.