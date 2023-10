Fábio Assunção e Ana Verena: Forte discussão teria marcado o término

Os bastidores do fim do casamento de Fábio Assunção, de 52 anos, e Ana Verena, de 29, estão dando o que falar. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, a separação aconteceu em meio à briga e gritaria entre o casal. Bom, ao menos este é o relato de vizinhos deles.

De acordo com a apresentadora do Balanço Geral, Fábio e Ana tiveram uma forte discussão, que aconteceu entre a madrugada da última sexta-feira (13) e o sábado (14). A vizinhança diz ter ouvido gritos de socorro e conta, inclusive, que foi necessário acionar a polícia.

Contudo, no momento em que as autoridades chegaram, Ana Verena já havia deixado a casa, através de um carro de aplicativo. Uma testemunha, que não teve o nome revelado, confirmou a confusão e deu detalhes. “Foi por volta de umas 3h15 até 4h. Os moradores aqui escutaram uma voz de (pedindo) socorro, duas vezes”, contou a testemunha à reportagem.

Um dia depois do barraco, o casal confirmou a separação, através de sua assessoria de imprensa. Entretanto, a equipe não entrou detalhes sobre o motivo do término. Apesar do fim do relacionamento já ter se tornado público, os dois ainda mantém fotos de casal nas redes sociais.

Crise na relação

Segundo o jornalista Lucas Pasin, do Uol, o casal já vinha há um tempo enfrentando uma crise na relação e, inclusive, amigos ligados aos dois já suspeitavam que o casamento já não existia mais. De acordo com a publicação, Fábio evitava de comentar sobre o relacionamento com a advogada. Além disso, teria partido dela algumas ameaças de deixar a casa que dividiam.

Fábio Assunção e Ana Verena se casaram em 2021, em uma cerimônia para poucos convidados. O evento aconteceu em meio à pandemia de covid-19.