Isabella Santoni estará em dramas policiais do Prime Video e Globoplay

Prestes a completar 10 anos desde sua estreia na televisão, Isabella Santoni segue mostrando sua versatilidade em obras diversas no audiovisual. Tendo estreado nas telas da Globo na pele da lutadora Karina, em “Malhação”, passando por atuações sensíveis, como ao interpretar Letícia, de “A Lei do Amor”, e Charlotte na trama de época “Orgulho e Paixão”, a atriz tem dois trabalhos no gênero drama policial entre seus próximos lançamentos.

Em "Dom", série de sucesso do Prime Video, ela, que compõe a narrativa desde a primeira temporada interpretando Viviane, uma criminosa sem escrúpulos que faz de tudo para manter seu vício, promete surpresas no que envolve seu desfecho, mas já adianta que não pode dividir nenhum spoiler.

Ao contrário do destino de Pedro Dom, que é possível de se ter uma boa ideia, já que é baseado em eventos reais, o desfecho de Viviane permanece uma incógnita para o público. A obra conquistou grande audiência, não apenas no Brasil, mas no mundo, e se tornou a produção de língua não-inglesa mais assistida do streaming da Amazon, com 60% de seus views vindo de espectadores estrangeiros.

Em paralelo, a artista fará uma participação na quarta temporada da série policial "A Divisão", da Globoplay, como Marcela, uma jovem que se torna a única testemunha do sequestro de seu namorado, personagem de Ravel Andrade.