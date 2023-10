Zé Felipe dá invertida em seguidor que ironizou fama de Virginia

Era mais um dia tranquilo na vida do cantor Zé Felipe, até que um seguidor resolveu tirar sarro da mulher do sertanejo, a influenciadora Virginia Fonseca. Um internauta deixou um comentário ironizando a fama da empresária e mandou a seguinte pergunta: "Virginia, se você fosse uma famosa, quem você seria?", perguntou.

Zé Felipe não deixou a ironia do rapaz passar em branco e tratou de responder para mostrar que estava atento aos comentários atacando a mãe de suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. "Fod*o é você, né", rebateu o filho do cantor Leonardo.

E claro que a resposta atravessada do sertanejo logo viralizou nas redes sociais e diversos internautas comentaram sobre o episódio. "Gente, por favor, parem. Pode vir outro rap", ironizou uma seguidora, ao comentar sobre o rap que Zé Felipe fez para defender Virginia dos comentários maldosos de Evaristo Costa sobre a maternidade da influenciadora.

Barraco com Evaristo

Na ocasião, Evaristo alfinetou Virginia ao disparar: "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria?'", perguntou o jornalista, ao comentar em uma publicação sobre a primogênita Maria Alice ter pulado do colo da mãe para o colo da babá em uma momento de muito medo, por conta da aplicação de uma vacina. Zé Felipe então lançou um rap improvisado, pedindo respeito pela mãe de suas duas filhas, após Virginia ficar arrasada com o comentário do apresentador.

Mas antes do rap, Zé Felipe chegou a rebater o comentário de Evaristo e até xingou o jornalista. "Muita gente querendo vir falar merd*. Atrás da internet a gente fica grandão. Fala o que quiser. As paradas não são desse jeito, não. Muita gente folgada. Ficam atrás de perfil falando merd* e na cara não fala", disse o cantor, que ainda chamou Evaristo de "folgado".

Virginia, por sua vez, caiu no choro com a crítica à sua maternidade. Ela postou uma foto com os olhos cheios de lágrimas e a seguinte legenda: "Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu NUNCA abandonei as minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém. Para dar a vida que pessoas que eu amo merecem!", respondeu a empresária.