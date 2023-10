Patrícia Ramos revela que ficou endividada por causa do ex-marido

Patrícia Ramos, apresentadora da Rede BBB, da Globo, fez um desabafo nas redes sociais sobre uma dívida deixada por seu ex-marido, Diogo Vitório, em seu nome. Ela aproveitou para deixar um conselho às mulheres, para que jamais se endividem para ajudar seus respectivos companheiros, para não correr o risco de acontecer o mesmo que ocorreu com ela e levar um calote.

"Amigas, dica de outro pra vocês: não façam conta no nome de vocês para namorado/marido. Porque se vocês terminarem e ele não pagar as contas, é teu score que vai ficar baixo, e não o dele. Boa noite, espero ter ajudado", escreveu ela.

Na sequência, uma seguidora mandou: "Qual foi, Patrícia, o Diogo não pagou o que tinha que pagar, né? Que isso, mó vacilão", apontou. E logo a apresentadora respondeu confirmando a informação: "Pô, meu score tá baixinho", escreveu ela, utilizando emojis com carinha de tristeza.

Nas redes sociais, os seguidores reagiram à publicação de Patrícia e teve até gente dando orientação sobre como proceder em casos como este. "Acredito que a Paty saiba por ter equipe de advogados. Mas a título de curiosidade, se estiverem passando por isso e tiverem como provar q os gastos são do ex e, principalmente uma confissão dele, podem recorrer à Justiça e passar a dívida pro nome da pessoa. Isso se enquadra em violência patrimonial", avisou uma internauta.

Fim do casamento

Patrícia Ramos e Diogo Vitório estavam casados há 5 anos, quando a apresentadora anunciou o fim do relacionamento no fim do mês de maio. Pouco mais de um mês após oficializar a separação, ela resolveu abrir o jogo sobre o término.

"Foi um processo muito difícil, ainda mais pelo julgamento, pelos comentários que recebi. As pessoas acham que a vida é perfeita pelas coisas que por aquilo que a gente posta. Mas o processo de separação durou um ano. Eu queria me separar há mais de um ano”, revelou ela em entrevista ao podcast Vaca Cast.

A demora em colocar um ponto final teve um motivo: “Só que por ter aquela coisa da religiosidade de 'não casei pra separar', 'Deus não quer isso', eu fui aguentando e suportando muitas coisas até que chegou um ponto que eu percebi que não merecia mais passar por isso", explicou Patrícia.