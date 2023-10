Yasmin Brunet é alfinetada pelo amigo do ex, Gabriel Medina

Ao que tudo indica, o surfista Flávio Nakagima, ex-amigo de Gabriel Medina, ainda guarda mágoas de Yasmin Brunet. Para quem não lembra, o rapaz se afastou de Medina na época em que ele era casado com a modelo. Após começar a circular a informação de que Yasmin estaria vivendo um affair com o cantor MC Daniel, e a modelo aparecer na casa da família do funkeiro, Nakagima tratou de soltar uma direta para a loira.

"Essa aí está mais no palco que os cantores. Xamã, Ret, Luan, Daniel. Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral. Ai ai", debochou o surfista, sobre os comentários de Yasmin que fizeram Gabriel Medina se afastar dele, na época em que ambos formavam um casal.

Nas redes sociais, diversos seguidores acharam a atitude do atleta em atacar a loira desnecessária. "Inveja? Ciúmes? Amor não correspondido?", questionou uma internauta sobre o que teria motivado tal atitude de Nakagima. "Gente, mas ele também não já ficou com várias famosas? Que doença, ele cismou em querer desmoralizar a garota do nada", opinou mais uma. "Esse Naka é mais rodado que não sei o que, e quer falar dessa deusa? Entendo, talvez ela nunca tenha dado moral pra ele, aí o homem fica assim com recalque mesmo", avaliou outra seguidora.

O comentário de Nakagima alfinetando a vida de solteira de Yasmin Brunet foi uma resposta à publicação de MC Daniel, na qual a modelo aparece na comemoração do aniversário da avó do cantor. Por conta deste registro, fãs do cantor e da modelo já especulam que o affair entre os dois segue caminhando para algo mais sério.

Antes de começar a se envolver com MC Daniel, Yasmin Brunet se envolveu com o cantor Luan Santana. O próprio sertanejo chegou a confirmar publicamente sobre o affair que teve com a modelo. Na ocasião, Izabela Cunha, ex-noiva do cantor, chegou a deixar de seguir Yasmin nas redes, visto que antes do término as duas eram amigas e a modelo costumava frequentar os bastidores dos shows do artista ao lado da então companheira dele e da irmã, Bruna Santana. Além de Yasmin, Izabela também deu unfollow na ex-cunhada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)