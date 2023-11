Fãs do RBD ficam em pânico com arrastões na saída do show

Fãs do grupo RBD ficaram em pânico na saída do show, que ocorreu na noite desta quinta-feira (9/11), após terem sido cercados por criminosos que realizaram arrastões na altura da estação de trem localizada em frente ao Estádio Nilton Santos, onde aconteceu a primeira apresentação da turnê "Soy Rebelde Tour" no Brasil.

Testemunhas afirmam que pelo menos dois arrastões aconteceram, enquanto o público caminhava em direção à estação de trem para ir embora. Houve fã reclamando que não havia policiamento suficiente no entorno do estádio, e por isso os criminosos acabaram tendo a oportunidade de realizar os roubos.

“Não tinha policiamento, e aproveitaram para fazer arrastão. A polícia não chegava, falaram que estavam do outro lado”, narrou a estudante Ana Carolina Gonzaga ao portal g1. Para fugir dos roubos, alguns fãs tentaram se esconder na parte interna da entrada do hospital Memorial, que fica localizado bem em frente ao estádio.

Houve tumulto no local, por conta do acompanhante de um dos pacientes, que se revoltou com a aglomeração dos fãs e começou a xingá-los. O homem, inclusive, chegou a partir para agressão contra algumas pessoas que ali estavam, gerando mais uma confusão.

Teve fã contando que os poucos policiais militares que estavam presentes no momento do roubo não tomaram nenhuma atitude para conter os arrastões. “A gente ficou encurralada. Veio o arrastão, corremos para os policiais, que estavam parados, perdidos. Eles falaram: ‘A gente também tá assustado’. Não fizeram nada”, disse a cineasta Carolina Ferreira.

SHOW TERMINOU COM ARRASTÃO | Fãs da banda mexicana RBD foram surpreendidos por arrastões na saída do show no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (9): https://t.co/tlXXd4xbED #Hora1 @vivihenriquee pic.twitter.com/aXNxRpNR60 — Hora 1 (@hora1) November 10, 2023