Diretor de Pânico 7 comenta demissão da protagonista por apoio à Palestina

O diretor de Pânico 7 finalmente se pronunciou sobre a polêmica demissão da atriz Melissa Barrera do longa, após a atriz ter feito um comentário sobre a guerra Israel x Palestina. Christopher Landon lamentou o desligamento da artista e afirmou que esta decisão não tem a ver com ele.

"Essa é a minha declaração: Tudo é uma droga. Parem de gritar. Essa não foi uma decisão minha", escreveu o cineasta na rede X, antigo Twitter. Contudo, logo após fazer a publicação, o diretor voltou atrás e apagou o post. Depois, não tocou mais no assunto.

O portal One Take News afirma que a atriz Melissa Barrera, intérprete de Sam Carpenter, filha de Billy Loomis (Skeet Ulrich) na trama, foi demitida da produção cinematográfica por ter demonstrado apoio à Palestina em suas redes sociais.

"Venho de um país colonizado", escreveu Melissa nos stories do Instagram, utilizando, ainda, uma bandeira do México, em referência ao seu país natal. "A Palestina vai ser livre! Eles tentaram nos enterrar, [mas] mal sabiam que éramos sementes", a atriz na mesma publicação.

Na sequência, a artista botou para fora tudo o que acha sobre o conflito entre os dois países. "Gaza está sendo tratada, atualmente, como um campo de concentração. Encurralar todos juntos, sem ter para onde ir, sem eletricidade, sem água... As pessoas não aprenderam nada com a nossa história. E, assim como nossas histórias, as pessoas ainda assistem silenciosamente a tudo acontecer. Isso é genocídio e limpeza étnica", finalizou Barrera.

Após a demissão, a atriz chegou a se pronunciar brevemente sobre o assunto: "No fim do dia, prefiro ser excluída por ter incluído alguém, do que ser incluída por alguém que eu excluí", disse ela, por meio de uma mensagem compartilhada nos stories do Instagram.

