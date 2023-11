DJ Lud Prado toca no "Grand Lounge" da Porsche Cup

Os amantes do automobilismo tiveram um domingo de tirar o fôlego, na última etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, no dia 19, em Interlagos, São Paulo, diante de mais de 25 mil pessoas no maior templo do automobilismo. E na última etapa da Porsche Cup, o Grand Lounge recebeu grandes atrações musicais, como a DJ Lud Prado, considerada umas das melhores DJ do Brasil, além de Bhaskar, Barão Vermelho e Samuel Rosa.

Lud Prado conquistou seu espaço no mercado de DJs e atualmente é conhecida por abrir ou encerrar grandes shows de artistas renomados nos maiores clubes da elite paulista. Ela também é um dos nomes mais lembrados para as festas dos famosos.

Seu amor pela música a transformou na potência que é hoje, com técnica, competência, profissionalismo e muita energia. Ela toca deep e progressive house, movimentando as pistas e tornando seu evento inesquecível.

Sobre a Porsche Cup

Maior evento de GT da América Latina, a Porsche Cup realiza campeonatos no Brasil desde 2005. É a maior categoria monomarca e monogestão do país, mandando para a pista a cada evento cerca de 40 carros, rigorosamente idênticos. Os modelos usados na categoria são o Porsche 911 GT3 Cup, das gerações 992, 991-2 e 991-1. É o carro de competição mais produzido e vendido no mundo, realizando corridas tanto em eventos-suporte de categorias como F1, 24H de Le Mans, IMSA etc, quanto em eventos proprietários.

No Brasil o campeonato tem nove etapas, sendo seis de sprint (com duas corridas de até 30 minutos cada) e três de endurance, com provas de 300 a 500 km, nas quais os pilotos formam tripulações de duplas ou trios.