Bianca Bin é afastada de "Dona Beija" após treta nos bastidores

Bianca Bin foi afastada do elenco do remake de Dona Beija, trama que esta sendo produzida pela HBO Max. O motivo do afastamento da atriz, que interpretava o papel da antagonista da novela, seria um desentendimento nos bastidores. Entretanto, ainda não se sabe o que teria motivado o impasse.



De acordo com informações do jornal O Globo, Bianca Bin já tinha gravado boa parte das cenas como rival da personagem de Grazi Massafera, a protagonista do folhetim. Contudo, o clima não é dos melhores nos bastidores, pois diversos atores têm reclamado das mudanças nas cenas em cima da hora de gravar.

Além disso, outra reclamação é pelo fato de a maioria das sequências ser feita de uma vez só, e sem chance de regravação. No caso, o descontentamento geral é com o diretor geral da produção, o português Hugo de Souza.

No remake de Dona Beija, Grazi Massafera compõe triângulo amoroso com David Junior e André Luiz Miranda. Os vilões são interpretados por Roberto Bomtempo e Deborah Evelyn. Otavio Muller e Kelzy Ecard darão vida aos pais da personagem de Catharina Caiado e terão um neto, vivido por Paulo Mendes. O elenco da novela ainda conta com outros grandes atores, como Bukassa Kabengele, Thalma de Freitas, Luciano Quirino, Gabriel Godoy e Erika Januza.

Ao todo, a novela terá 40 capítulos. As gravações estão sendo realizadas em uma cidade cenográfica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A trama aborda a história de Ana Jacinta, que abre um bordel após sofrer uma desilusão amorosa, e se torna uma famosa cortesã de Araxá, em Minas Gerais.

Dona Beija foi originalmente exibida em 1986, na extinta TV Manchete, com Maitê Proença como protagonista.