Betty Faria se desculpa por chamar ladrões de "filhos do Bolsa Família"

Betty Faria foi duramente criticada nas redes sociais, na última semana, após opinar sobre as recentes notícias envolvendo arrastões nas praias do Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz compartilhou uma informação sobre os assaltos cometidos por bandos que atacam na Zona Sul carioca, e propôs o controle de natalidade dos mais pobres, após chamar os criminosos envolvidos nestes assaltos de "filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade".

Contudo, após a enxurrada de comentários negativos que recebeu, a atriz voltou atrás e resolveu se desculpar. "Eu estava com ódio das violências cometidas e não escrevi que o país precisa de escolas tempo integral para eles não irem para o crime. Realmente foi muito errada a minha declaração e deu chance para o ódio latente", assumiu a artista, em resposta a uma seguidora.



Em outro post, ela continuou desabafando sobre seu erro e mencionou que ficou com muita raiva, após assistir às cenas dos roubos. "Tive muita raiva mesmo, e a raiva envenena. Aí eu disse m....", completou Betty Faria.

Críticas

Muitos internautas se revoltaram com a posicionamento de Betty Faria envolvendo o programa do governo federal de combate à fome e à pobreza. "O que é que é isso, Betty? Pelo amor de Deus. Como vc escreve uma barbaridade dessas num país de famintos?", perguntou um seguidor da artista. "Credo, não sabia que você era assim", lamentou outro. "Pra quem criticava Regina Duarte, a senhora não tá muito diferente, hein?!", opinou um terceiro internauta.

E como os seguidores não perdem a oportunidade de alfinetar, muitos acabaram relembrando as notícias de quando o filho dela, João de Faria Daniel, foi alvo de uma operação de busca e apreensão da polícia, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. "Você não conhecia anticoncepcional?", provocou uma internauta, ao relembrar a matéria sobre o filho na polêmica publicação da atriz.

ISA,muito obrigada pela defesa,só que eu estava com ódio das violencias cometidas e não escrevi que o pais precisa de escolas tempo integral para eles não irem para o crime. Realmente foi muito errada a minha declaração e deu chance para o ódio latente https://t.co/oSYKQQgC7M — Betty Faria (@BettyFaria) December 9, 2023