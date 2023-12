Cara de Sapato e Anaju Dorigon começam a assumir romance

Conforme esta colunista já havia antecipado no dia 10 de agosto, o ex-BBB Cara de Sapato e a atriz Anaju Dorigon engataram um romance e, sempre que o rapaz está no Brasil, os dois não se desgrudam. Pois bem! Neste sábado (16), o casal finalmente começou a deixar de lado o desejo de manter o romance fora dos holofotes.

Os dois, que estão curtindo dias de descanso na Bahia, compartilharam pela primeira vez que estão no mesmo lugar, ao postar fotos com a mesma paisagem paradisíaca. Nas redes sociais, é claro, os fãs logo começaram a comentar sobre o assunto, ao saber que o casal está junto em viagem pelo Nordeste.

Contudo, muitos admiradores de Sapato criticaram a escola da atriz como companheira, por ainda 'shipparem' ele com a campeã da edição dele do BBB, Amanda Meirelles. Outras críticas surgiram pelo fato de Sapato estar sendo investigado por importunação sexual à mexicana Dânia Mendez, durante a participação dela no BBB 23.

"Tem mulher que é tão corajosa, né", alfinetou uma seguidora. "Essa mona tem coragem de se meter com um cara que tem um processo rolando por importunação sexual", comentou mais uma. "Anaju, mulher? Você decaiu tanto", disparou outra seguidora que acompanha a atriz.

Recentemente, a assessoria de Anaju Dorigon já havia confirmado à coluna Mariana Morais que os dois estão, de fato, juntos, mas explicou por que ainda não haviam assumido a relação publicamente. "A atriz sempre manteve na internet e na sua vida como um todo, uma postura discreta em relação as suas relações pessoais, tanto de amizade, familiares e amorosas”, informou a equipe da atriz, na ocasião.