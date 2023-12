Cristina Mortágua se desculpa após anunciar a própria morte

Na manhã desta quinta-feira (21), Cristina Mortágua usou as redes sociais pra se desculpar com seus seguidores, após ter anunciado a própria morte nas redes sociais. Na madrugada de quarta-feira (20), a ex-modelo disse que morreu, depois de publicar alguns posts que deixaram os seguidores dela bem confusos.

Quem acompanha a loira não levou muita fé na notícia da morte. Muitos acreditaram que tratava-se de um surto, fato confirmado pela própria Cristina Mortágua. “No meio da confusão e do calor do momento, venho pedir desculpas se assustei vocês. Quem convive com um narcisista abusador e principalmente de idade vai entender e sentir na pele o que venho passando”, afirmou a loira.

Na sequência, ela continuou seu desabafo. “Fui orientada no passado a me mudar para outra cidade com meu filho, mas de formação católica, achei um absurdo deixar minha mãe para trás mesmo ela sendo independente e tendo posses. Se a psicóloga tivesse me explicado tim tim por tim tim do que viria a acontecer, eu não pensaria duas vezes”, afirmou a ex-modelo.

A ex-modelo ainda contou que tem exercitado a flexibilidade e colocado limites na mãe. "Mas está bastante desafiador, principalmente quando ela insiste que eu namore um amigo dela particular, que é advogado e a manipula. Não adianta explicar a ela o que é manipulação, pois ambos são manipuladores, é uma situação enlouquecedora para mim, pois esse amigo do passado chegou a ser meu amigo também, até colocar droga na minha bebida e eu ficar três dias sem dormir e sem entender o motivo”, contou.











Abusos

A veterana aproveitou para falar que sofre abusos de um amigo, mas sem citar nomes. “Mas eu procurei um psiquiatra e ele conversou abertamente sobre o que tinha acontecido: esse homem poderia ter me viciado, mesmo sabendo que eu nunca fiz uso de drogas recreativas (quem é do meio e usa, sabe muito bem). E a minha revolta, quando não sou pega desprevenida, é ter que ouvir a minha mãe dizer que eu tenho que casar com esse cidadão, que na verdade não quer mulher nenhuma e por sua personalidade narcísica não admite que eu não faça tudo o que ele quer”, disse.

Por fim, ela falou sobre sua mãe ser uma pessoa narcisista. "Como toda mãe narcisista que se preze, ela aciona gatilhos nas piores horas e momentos. Faz parte da personalidade dela, e eu já com toda dificuldade do passado, procuro ter flexibilidade”, completou ela, que se desculpou pelo episódio.

“Tenho sofrido horrores com os sintomas da menopausa, que nunca pensei que fosse tão desafiador. Esse é um esclarecimento aos meus seguidores, que se preocuparam com o meu estado ontem, que chegou ao limite. Peço desculpas”, finalizou Cristina Mortágua.

Anúncio da morte

O perfil oficial de Cristina Mortágua, Instagram, anunciou a morte da musa dos anos 90, nesta quarta-feira (20). O post informava que ela teria falecido na madrugada daquele mesmo dia. Internautas, no entanto, não acreditam e suspeitaram que o anúncio pode ter sido feito pela própria comunicadora, em um momento de surto.

Uma das publicações sobre a fake news envolvendo a morte de Mortágua dizia o seguinte: “É com difíceis palavras que informamos a viagem da nossa querida Cristina para um outro plano. Infelizmente não podemos informar maiores detalhes, além do latrocínio. Seu velório será fechado, ela preferiu ser cremada. Seu espírito precisa descansar, lutou por toda a madrugada”.