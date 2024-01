Ivete Sangalo instiga treta da primeira-dama de Salvador com Anitta

Ivete Sangalo foi a responsável pela contagem regressiva da virada do ano em Salvador, na Bahia. Durante sua apresentação no local, a cantora aproveitou para colocar ainda mais lenha na fogueira na treta entre a primeira-dama de Salvador, Rebeca Cardoso, e Anitta. Ocorre que a mulher do prefeito Bruno Reis acusou a cantora e o político de estarem 'flertando' durante encontro que eles tiveram no camarim da Poderosa, em Salvador.

Em cima do palco, Ivete comentou sobre a fofoca que virou assunto na capital baiana. "O prefeito está todo gatinho. Alô Bruno Reis, é lá de Juazeiro, essa carniça. Um beijo, querido. Abre teu olho, Bruno Reis, já deletaram suas fotos. Eu tava acompanhando a fofoca, cada fofoca que eu adoro", começou falando a artista.



Na sequência, Ivete aproveitou para brincar ainda mais com o assunto. "Ele disse que tá namorando com a Anitta. É isso mesmo? Olha eu querendo aumentar a fofoca que já tava quase acabando. Minha gente, vocês viram aquilo? Ele não tá namorando com a Anitta não. Anitta foi pra Los Angeles", completou.

O encontro polêmico

Na noite da quinta-feira (28/12), Anitta se apresentou no 'Festival Virada', de Salvador, ao lado de outros grandes artistas. Até aí, nada demais. Mas, a Poderosa se envolveu numa grande polêmica com a primeira-dama da cidade, após ter se encontrado com o prefeito da cidade, Bruno Reis, nos bastidores de seu show.

O político chegou a registrar o momento do encontro em vídeo e compartilhou no feed de seu Instagram. Nas imagens, os dois conversavam sobre a volta da cantora da cidade e, em determinado momento, o prefeito relembrou um episódio do Carnaval deste ano, quando Anitta o chamou de 'delícia', ao vê-lo curtindo seu show na companhia de um amigo, que ela chamou de 'bofe gato'.

"Foi a resenha do Carnaval. A gente passou um dia como as matérias mais lidas do g1. Suas brincadeiras têm uma capacidade. Foi bom pra cidade. Quando você falou aquilo, foi a repercussão do Carnaval. [...] Quando eu fui inaugurar as casas do 'Morar Melhor' e uma moradora [disse] 'não é que a Anitta tem razão mesmo?", contou ele, deixando a Poderosa surpresa com a proporção que o elogio dela tomou.

Na sequência, a funkeira avisou que, a partir de agora, vai conter suas palavras em cima do trio. "Meu Deus do céu. Olha, esse ano eu vou ficar quietinha", avisou. Contudo, para a surpresa dela, Bruno Reis avisou que ela poderia continuar: "Não, pelo contrário. Aqui é uma terra que não tem censura", avisou o político. E o assessor dele e filmava o encontro ainda completou: "Deixa o coração falar".

Primeira-dama não gostou

Só que o jeitinho 'todo soltinho' de Bruno Reis com Anitta no camarim não agradou nada a primeira-dama de Salvador, Rebeca Cardoso. Logo após o político compartilhar o vídeo do encontro com a cantora em suas redes sociais, a mulher dele fez um desabafo nos stories do Instagram e o acusou de 'flertar' com a cantora.

"Nesse vídeo, há algumas horas, ele se refere à esposa dele. Nesse, ele está flertando com outra mulher. Não fui à festa hoje porque meu filho está doente. Nada disso me surpreende ou é novidade pra mim. Fiquem em paz", escreveu ela, que acabou voltando atrás e apagou as publicações.

