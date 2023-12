Primeira-dama de Salvador acusa prefeito de flertar com Anitta

Na noite desta quinta-feira (28), Anitta se apresentou no 'Festival Virada', de Salvador, ao lado de outros grandes artistas. Até aí, nada demais. Mas, a Poderosa se envolveu numa grande polêmica com a primeira-dama da cidade, após ter se encontrado com o prefeito da cidade, Bruno Reis, nos bastidores de seu show.

O político chegou a registrar o momento do encontro em vídeo e compartilhou no feed de seu Instagram. Nas imagens, os dois conversavam sobre a volta da cantora da cidade e, em determinado momento, o prefeito relembrou um episódio do Carnaval deste ano, quando Anitta o chamou de 'delícia', ao vê-lo curtindo seu show na companhia de um amigo, que ela chamou de 'bofe gato'.

"Foi a resenha do Carnaval. A gente passou um dia como as matérias mais lidas do g1. Suas brincadeiras têm uma capacidade. Foi bom pra cidade. Quando você falou aquilo, foi a repercussão do Carnaval. [...] Quando eu fui inaugurar as casas do 'Morar Melhor' e uma moradora [disse] 'não é que a Anitta tem razão mesmo?", contou ele, deixando a Poderosa surpresa com a proporção que o elogio dela tomou.

Na sequência, a funkeira avisou que, a partir de agora, vai conter suas palavras em cima do trio. "Meu Deus do céu. Olha, esse ano eu vou ficar quietinha", avisou. Contudo, para a surpresa dela, Bruno Reis avisou que ela poderia continuar: "Não, pelo contrário. Aqui é uma terra que não tem censura", avisou o político. E o assessor dele e filmava o encontro ainda completou: "Deixa o coração falar".

Primeira-dama não gostou

Só que o jeitinho 'todo soltinho' de Bruno Reis com Anitta no camarim não agradou nada a primeira-dama de Salvador, Rebeca Cardoso. Logo após o político compartilhar o vídeo do encontro com a cantora em suas redes sociais, a mulher dele fez um desabafo nos stories do Instagram e o acusou de 'flertar' com a cantora.

"Nesse vídeo, há algumas horas, ele se refere à esposa dele. Nesse, ele está flertando com outra mulher. Não fui à festa hoje porque meu filho está doente. Nada disso me surpreende ou é novidade pra mim. Fiquem em paz", escreveu ela, que acabou voltando atrás e apagou as publicações.

Entretanto, depois ela resolveu compartilhar uma oração 'reflexão do dia', que dizia que "um verdadeiro adorado de Cristo não se conforma de estar em um local onde Cristo não está".

Veja os prints:

A primeira-dama de Salvador ficou pistola com o encontro da Anitta com o prefeito Bruno Reis pic.twitter.com/yahwmHTnWA — Mariana Morais (@moraismarianam) December 29, 2023