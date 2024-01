Bruna Biancardi se revolta após descobrir terceiro filho de Neymar

A notícia de Neymar Jr seria pai pela terceira vez pegou a todos de surpresa, inclusive o próprio jogador. E a família dele não ficou atrás. Enquanto a mãe dele, Nadine Gonçalves, fez uma reflexão sobre "família", a ex-companheira e mãe da filha caçula do craque, Bruna Biancardi, tomou uma decisão mais "enérgica", digamos.

A influenciadora e mãe da pequena Mavie se revoltou com a notícia de que sua herdeira ganharia mais um irmão e tratou de dar unfollow em Neymar. Contudo, o jogador continua seguindo a ex. Vale lembrar que, no último mês, surgiram rumores de que Neymar estaria tentando uma reconciliação com Bruna Biancardi. Eles, inclusive, foram vistos em um passeio em família na casa dos parentes do jogador, no Guarujá, litoral de São Paulo.

Segundo o portal LeoDias, que confirmou a gestação do terceiro herdeiro ou herdeira de Neymar, uma modelo brasileira, cuja identidade ainda não foi revelada, estaria no terceiro mês de gravidez. Ela, inclusive, teria estado presente no processo de recuperação dele, após sofrer uma grave lesão que o afastou dos campos por tempo indeterminado.



































Detalhes da gravidez

Até o momento, Neymar não se pronunciou sobre a gravidez de seu terceiro filho, nem mesmo para negar a informação. Ainda de acordo com o portal LeoDias, o jogador teria ficado surpreso ao descobrir a gravidez através de mensagem no WhatsApp.

Ao mesmo tempo, teria ficado bastante nervoso por não saber como contar a boa nova à Bruna Biancarid. A notícia do terceiro filho do craque acabou sendo vazada pela influenciadora digital, Jamile Lima, através de um comentário em uma foto da pequena Mavie, em uma página de fofoca no Instagram.

Em sua publicação na foto da pequena, Jamile disse o seguinte: ""Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney. Só um aninho de diferença vai ter", apontou Jamile. Entretanto, após o comentário começar a repercutir, ela voltou atrás e disse que tudo não passou de uma brincadeira de mal gosto de um hacker ou alguém de sua equipe que tem acesso à sua conta oficial no Instagram. Mas, naquela altura do campeonato, o estrago já estava feito e a fofoca já havia viralizado nas redes sociais.