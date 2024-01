Neymar será pai pela terceira vez; Entenda

Ano novo, vida nova e, ao que tudo indica, para o jogador Neymar, filho novo também. O atleta, segundo informações que começaram a circular na manhã desta terça-feira (2), será pai pela terceira vez. Tudo começou com um comentário da influenciadora digital, Jamile Lima, na foto da pequena Mavie.

Nos comentários do registro, que foi compartilhado pela página Segue A Cami, no Instagram, Jamile expôs que Mavie deve ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha em breve. "Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney. Só um aninho de diferença vai ter", apontou Jamile.

Logo os fãs começaram a especular se o comentário seria verdade. Então, o portal LeoDias foi atrás e informou que conseguiu confirmar a informação. De acordo com o site, Neymar será pai pela terceira vez e o bebê seria fruto do envolvimento do jogador com uma modelo brasileira. Contudo, a identidade da moça ainda não foi revelada.





















A reação de Neymar

Ainda de acordo com o portal LeoDias, Neymar teria ficado bastante surpreso com a descoberta da gravidez. A modelo, que estaria no terceiro mês de gestação, teria avisado ao jogador sobre a novidade através de uma mensagem via WhatsApp. Após a notícia, Neymar teria ficado muito preocupado sobre como iria contar a boa nova à sua ex, Bruna Biancardi, por conta da reação dela.

Vale destacar que, recentemente, surgiram rumores de que o jogador estaria tentando reatar o relacionamento com Biancardi. Os dois, inclusive, foram vistos juntos, no fim do ano, em uma viagem em família o Guarujá, no litoral de São Paulo.

Pai de dois

Atualmente, Neymar já é pai de Davi, de 12 anos, e da pequena Mavie, que nasceu recentemente, em outubro de 2023. A bebê é fruto do relacionamento do jogador com a influenciadora digital, Bruna Biancardi. Os dois se separaram há poucos meses, após polêmicas envolvendo traições da parte do jogador. Já Davi é fruto do envolvimento do craque com a influenciadora digital, Carol Dantas.