Wanessa Camargo abre o jogo sobre relação dos filhos com Isis Valverde

Nesta quarta-feira (10), a cantora Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24, fez revelações sobre a atual noiva do seu ex-marido, a atriz Isis Valverde. Sempre muito discreta com a vida pessoal, a artista surpreendeu ao rasgar elogios a ela.



A conversa aconteceu durante a madrugada, após a formação do paredão. Wanessa, que foi casada com o empresário por 17 anos, anunciou o fim do casamento em 2022 e assumiu o romance com Dado Dolabella logo depois. Contou detalhes do relacionamento com Isis Valverde.



"Ele [ex-marido] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", afirmou a filha de Zezé Di Camargo.



Vale lembrar que segundo informações do jornalista Léo Dias, os dois filhos, José Marcus e João Francisco, foram morar na mansão do empresário Marcus Buaiz com Isis Valverde. Além deles, o filho da atriz, o pequeno Rael também está lá fazendo companhia para as crianças.

Dado Dalabella defende esposa

Nesta terça-feira (9), viralizou nas redes sociais um trecho de uma conversa entre o participante do “Puxadinho” Davi Brito e a Leidy sobre o que colocar no feijão, já que a cantora Wanessa Camargo é vegana. A cena repercutiu na web e Dado Dolabella gravou uma sequência de stories afirmando que estavam sacaneando Wanessa por causa de comida, pois Davi sugeriu, sem saber da opção alimentar da cantora, que colocassem calabresa no feijão.

"Vegano é o quê?" e Leidy respondeu: "Não come nada de carne. Em seguida, ele insiste: "É só tirar. É só calabresa no feijão e a participante explicou: "Mas não é legal a gente botar a linguiça porque ela é vegana, aí a gente via ter que separar."

Wanessa falando de ex marido e que isis Valverde é gente boa #BBB24 pic.twitter.com/4kCPhktbKu — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) January 10, 2024