Nizam insiste em edredom com Alane e leva fora

Aconteceu a primeira festa do BBB 24 e a madrugada foi marcada por muitas conversas e investidas, principalmente do participante Nizam Hayek. Nesta quarta-feira (10), o brother afirmou em uma conversa que se afastaria da bailarina Alane Dias por ela não querer ir para o edredom.

No entanto, o rapaz não desistiu e durante a festa se aproximou da jovem fazendo elogios e insistiu no assunto sobre a possibilidade dela ir para o edredom durante o confinamento. "Você rebola que é um absurdo”. “Pena que não pode debaixo do edredom, né?”, completa o brother.

Rapidamente, Alane confirma que não transaria dentro do programa. Na internet, o assunto se tornou um dos mais comentados e Nizam está sendo acusado de ser machista: "Nossa gente esse cara tá na seca, primeira festa nem conquistou o beijo da mina e já tá falando de enredo", comentou uma fã. Até um rapaz escreveu no X, antigo Twitter: "Nem rolou o beijo e ele já querendo falar do pós".

Quem também já percebeu as atitudes do bonitão foram os participantes. Em certo momento, Giovanna e Yasmin Brunet estavam conversando, quando Nizam virou o assunto. A alagoana disparou: “Naquele negócio de escolher os caras, ele [Nizam] não quis escolher os bonitos pra ser o mais bonito da casa!”.

Em seguida, a modelo afirmou expressou não estar gostando da atitude do companheiro de confinamento e fez um alerta: "O ideal seria nenhuma mulher dar moral pra ele". Na web, os seguidores apoiaram o posicionamento da loira: "Yasmin tão sensata, espero que ela permaneça com essa forma de pensar", pontuou uma fã. "Nunca pensei que uma das primeiras pessoas que eu ia gostar de acompanhar na casa era Yasmin", revelou outra internauta.



A Yasmin com cara de preguiça pq sacou que o Nizam se acha o gostosão e falando que o ideal seria nenhuma mulher dar moral pra ele! ??????????#BBB24 pic.twitter.com/RjjxfRScPq — boo (@boocomenta) January 11, 2024