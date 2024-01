BBB24: Nizam desiste de sister porque ela não quer ir para o edredom

Já temos mais um participante do BBB 24 cancelado. Nizam Hayek está sendo detonado nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (10), após falas machistas durante uma conversa com os brothers de confinamento sobre um possível affair com a bailarina Alane, com quem estava flertando desde o início da semana.



O paulista estava na cozinha conversando com Fernanda, Giovanna e Lucas e revelou que iria se afastar da jovem por ela não querer ir para o edredom. "Eu tô desistindo, velho. Porque ela disse que tinha 24 anos, que 'mamãe falou para não fazer nada aqui', não quer deitar com ninguém, só beijinho", justificou ele.



Contudo, apesar de ter demonstrado interesse, afirmou que não quer ficar só no “beijinho”. "Falei 'hum, tenho 32 anos anos, o que eu quero de beijinho?'", disparou ele em conversa com Fernanda Bande. Na web, a fala gerou revolta dos internautas:

“32 com mentalidade de 15 e olhe lá, que os mais novos às vezes tem mais cabeça que isso”. Outra seguidora também alfinetou o rapaz: “Com 32 anos já era pra ter aprendido que mulher não é marionete pra fazer o que ele quer. Deve ser por isso que tá solteiro”.



Antes da fala polêmica de Nizam, Alane havia comentado sobre o clima de flerte que rolou com o rapaz, mas pediu que as amigas ajudassem ela a não beijar na primeira semana. Vale lembrar que a internet foi à loucura com uma possível formação de casal após os dois trocarem cantadas enquanto ela passava protetor solar nele.