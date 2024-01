Edredom de Nizam e Alane se movimenta e web aponta assédio

O edredom de Nizam e Alane continua rendendo nas redes sociais. No entanto, algumas cenas chamaram atenção dos internautas, que estão suspeitando de um possível crime de assédio sexual, enquanto a sister estava dormindo.

Que o brother está interessado na jovem, todo mundo sabe. Contudo, desde a última quarta-feira (10), o rapaz tem feito questão de falar para a casa que não ficará com Alane. O motivo é justamente o fato de a moça não querer ir para o edredom durante o confinamento. Desde a primeira fala, seguidores notaram atitudes machistas em Nizam.

Inclusive, na primeira festa do "BBB 24", Nizam chegou a ser invasivo ao insistir em um possível envolvimento sexual, mesmo Alane esclarecendo a promessa que havia feito à sua família. Após todo o discurso dele, os dois dormiram juntos na madrugada de hoje, mas não se beijaram.

Assédio?

Mas, após a modelo pegar no sono, o público que acompanha as câmeras 24 horas percebeu uma movimentação suspeita próximo a área íntima do brother. "Gente parece que ela está dormindo e ele que põe a mão dela lá. Isso é assédio", escreveu uma mulher.

Um fã chega a comentar uma observação: "Ces sabem que na posição que ela tá, ela não conseguiria mexer o braço assim sem mexer nada do ombro ne? Isso é ele", apontou outro internauta. “Claramente ele colocou a mão dela lá”, disse mais um.

Vale lembrar que apesar de ter demonstrado interesse, afirmou que não quer ficar só no “beijinho”. "Falei 'hum, tenho 32 anos anos, o que eu quero de beijinho?'", disparou ele em conversa com Fernanda Bande.





A noite foi quente entre Alane e Nizam ???? https://t.co/qvR9hrFxiT — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 12, 2024