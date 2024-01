Pepita Rodriguez sai em defesa de Dado Dolabella e detona Piovani

Nesta semana, a modelo Luana Piovani causou um rebuliço nas redes sociais, após relembrar agressões sofridas pelo ex-companheiro, Dado Dolabella. No entanto, enquanto muitos saíram em defesa da artista, outros defenderam o ator, como a própria mãe, Pepita Rodriguez, que foi acusada de ter sido vítima do filho.



A atriz, de 72 anos, voltou essa semana do exterior e ficou indignada, depois de saber das acusações contra o cantor. "É um absurdo o que essa pessoa está fazendo! Essa mulher deve ser uma pessoa mal-amada e infeliz. Ela só fala mal de todo mundo e não é só com o meu filho", disse Pepita.



Ela continua e rasga elogios ao Dado Dolabella: "Por que inventar essa mentira que o meu filho me bateu? Meu filho jamais levantaria a mão para mim. Ele é uma pessoa linda, que todo mundo adora, além de bom pai", afirmou a mãe. Por fim, Pepita Rodriguez afirma que Luana Piovani não quer ver a felicidade do filho. "Tudo isso para prejudicar a Wanessa no BBB. Ela não pode ver o meu filho feliz. É lamentável", finalizou a atriz.



Relembre a polêmica



Pra quem pensou que Luana Piovani ficaria calada após a repercussão da agressão que sofreu de Dado Dolabella, se enganou. Na manhã da última quinta-feira (11), a apresentadora gravou uma sequência de stories em seu perfil no Instagram soltando o verbo contra o ex-companheiro e o chamando de "criminoso".



Piovani começou detonando o BBB 24 e detonando o ator: Não importa se hoje ele come carne ou não come carne - porque ele culpa o sangue, ele diz que ele batia em mulheres porque ele ingeria sangue. Agora, ele não ingere sangue, [então] ele é um santo", afirmou.

A atriz também relembrou que além dela, outras mulheres o denunciaram por agressão física. "Vale lembrar que foram quatro [vítimas]. Eu fui a primeira, mas depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que tinham apanhado dele. Depois da minha denúncia teve: a mãe de um dos filhos e a mãe dela, no caso a sogra. E depois teve uma outra".