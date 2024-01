Déborah Secco defende Davi: "falta de informação nesse país"

Nesta segunda-feira (15), a atriz Déborah Secco conversou com os fãs na porta dos estúdios Globo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e opinou sobre a fala homofóbia de Davi Brito. Apesar da artista ter condenado a fala do baiano durante uma discussão com Nizam, ela expôs que acredita que não tem relação com o caráter dele e, sim, por desinformação.

"Davi errou gente, não dá pra passar pano para o erro. Mas ele não dá pra perder pra esse grupo [Rodriguinho e Nizam]. Eu não acho que ele errou por falta de caráter", iniciou Déborah Secco defendendo o participante.

A atriz continua e expõe o seu pensamento: "Eu acho que ele errou por falta de informação nesse país tão homofóbico. E a informação as vezes não chega mesmo em alguns lugares e ele na hora que ele entendeu que ele errou, pediu desculpas. Enquanto os outros continuam errando".

Vale lembrar que Davi Brito não tinha redes sociais e criou faz poucos meses para entrar no BBB 24.

Relembre a treta

A madrugada desta segunda-feira (15) foi movimentada e de muitas tretas. Após a formação do paredão, em que Davi foi indicado pela segunda vez, o baiano ficou revoltado e foi confrontar Nizam sobre o voto. Durante a discussão, o jovem disparou ofensas contra o brother e acabou tendo uma fala homofóbica.

"Eu votei em você porque eu sou homem, não sou viado. Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem", disparou Davi Brito contra Nizam. Momentos antes, o baiano falou a mesma frase para os aliados dentro quarto, mas logo foi alertado por Michel sobre a fala dele durante a briga.