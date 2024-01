Diego Braga: Assassino do lutador é preso e detalha o crime

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta terça-feira (16), um dos assassinos do lutador de MMA, Diego Braga Nunes, de 44 anos. O criminoso foi identificado como Tauã da Silva, conhecido como 2B, de 18 anos, no Morro do Banco, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio.

Para a Polícia Militar, o bandido confessou que o lutador foi à comunidade “desenrolar a entrega da moto" e que "quando pegaram o telefone dele viram que tinha contatos de milicianos de Rio das Pedras e da Muzema". Ainda de acordo com ele, Diego Braga tentou fugir: "o lutador tentou correr, mas foi pego e morto." 2B ainda confirmou que faz parte do tráfico de drogas e os outros criminosos que participaram do homicídio deixaram a favela.

Tauã já tem passagens na polícia e foi encontrado em casa. Com ele, os agentes encontraram drogas e foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso, já foi informada da prisão. Após encontrar o corpo do lutador em uma praça, a Polícia Militar realiza uma operação desde as primeiras horas da manhã de hoje, em busca dos comparsas de Tauã que participaram da execução de Diego.

Minotauro confirma morte

Rodrigo Minotauro confirmou a morte do lutador de MMA, Diego Braga. Ele foi encontrado morto, após ter ido à comunidade Morro do Banco, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tentar recuperar sua moto roubada. O atleta chegou a postar sobre o veículo furtado, nesta segunda-feira (15).

"Infelizmente, venho informar a morte do amigo irmão, que lutou tanto e representou a nossa equipe por anos, Diego Braga. Após ter a sua moto roubada na porta de sua casa, Diego foi a comunidade Morro do Banco onde fazia trabalhos sociais, artes marciais, ele era conhecido na comunidade, por isso foi tentar recuperar a moto e infelizmente foi encontrado morto hoje", informou Minotauro no Instagram.

