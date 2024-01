Patrícia Ramos debocha de Rodriguinho após falas machistas

E pra quem pensa que as pessoas já estavam começando a esquecer as falas do pagodeiro Rodriguinho sobre o corpo da modelo, Yasmin Brunet, estão enganados. A influenciadora e apresentadora, Patrícia Ramos surpreendeu os seguidores na manhã desta terça-feira (16), com um publicação debochando das falas do artista dentro do "BBB 24".



No vídeo postado em seu perfil no Instagram, Patrícia Ramos começa mostrando o cantor cantando e em seguida motiva motiva suas seguidores, mulheres, a reagirem e compara o ator. "A pergunta que não quer calar. Já colocou teu cropped? Já colocou teu short? Colocou tua legging? [...] 'Ah Patrícia não quero malhar, estou sem autoestima'. Amiga, esse homem, esse que acabou de dar bom dia [inicio do vídeo cantando] chamou uma mulher maravilhosa de feia", iniciou.

Ela continua "Falou que ela está com celulite, que não sei o que, que ela está com cara de velha. Esse homem tem autoestima pra falar de uma mulher maravilhosa. Agora você, você mesmo que está me assistindo, vai levantar [...] e vai treinar, bom dia", alfinetou Patrícia Ramos.

Na web, a publicação da influenciadora virou um dos assuntos mais comentados. "Minha autoestima pulando depois desse vídeo", escreveu uma fã. Outra seguidora zombou: "Indo para o treino em homenagem a esse homem…". Alguns internautas aproveitaram pra criticar Rodriguinho: "A cabeça desse homem ainda tá lá nos anos 2000 só pode".



Relembre as falas

Durante a madrugada do último sábado (13), o corpo da modelo Yasmin Brunet virou pauta entre os brothers Rodriguinho, Nizam e Vinicius no quarto do líder. Tudo começou com o paulista, que já está sendo criticado na web por falas e atitudes machistas com a bailarina Alane, perguntando aos rapazes: "Vocês acham a Yasmin Brunet de corpo?".

Insatisfeito com as respostas, Nizam expos o que acha do corpo de Yasmin Brunet: "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela”. Rodriguinho opina: "Ela tá mais velha e largou a mão. Hoie ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! [...] Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem”.