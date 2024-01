Yasmin Brunet sobre Vanessa Lopes não estar bem: "não vou ter pena"

Parece que Yasmin Brunet está começando a entender o jogo de Vanessa Lopes no 'BBB 24'. Na manhã desta quarta-feira (17), Wanessa Camargo se preparava para dormir quando comentou com a modelo que está sentindo que a Tiktoker não está bem e ela disparou: “Não vou ter pena de ninguém”.

Yasmin Brunet complementou e relembrou a conversa que tiveram no início do programa: “Deve ser maravilhoso isso, do que você ficar com tudo trancafiado e ter que lidar com isso você mesmo, porque não tem ninguém na casa que você pode falar depois que a pessoa cutucou a ferida que estava fechada, deixou o pus sair e agora deixei infeccionar”.

Enquanto elas conversavam sobre Vanessa Lopes no banheiro, a dançarina desabafou com Bin Laden na cozinha sobre estar confinada com a loira. "A pessoa que eu tenho mais treta na vida e na internet tá aqui. Qual a razão das duas estarem aqui?", iniciou ela insinuando que a produção colocou as duas de propósito.

"Aqui só tem um homem tatuado, que gosta de mar, que é nosso estilo. Pq colocaram só um cara desse aqui? Eu deixei muito claro que eu gosto de cara esportivo", completou Vanessa Lopes deixando a entender um possível interesse em Nizam.

Vale lembrar que ainda durante a madrugada, Vanessa Lopes afirmou com outros brothers que Wanessa Camargo e Yasmin Brunet estariam torcendo para ela apertar o botão de desistência. “Tô acordada desde madrugada e os Camarotes começaram a conversar sobre apertar o botão e se sentir culpado. As minas olhavam na minha cara — só não falo que não tenho certeza de nada porque posso estar alucinando", iniciou.

