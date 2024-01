BBB24: Vanessa Lopes insiste em rivalizar com Yasmin Brunet após levar patada

A influenciadora Vanessa Lopes continua sendo um dos assuntos mais comentados dentro e fora do jogo. Isso porque, a jovem tem mostrado estar abalada psicologicamente com a disputa. Na manhã desta quarta-feira (17), a dançarina fez comentários sobre ter sentido que Wanessa Camargo e Yasmin Brunet estariam torcendo para ela apertar o botão de desistência.

Em uma conversa com outros brothers no quarto, a Tiktoker desabafou sobre o que sentiu: “Tô acordada desde madrugada e os Camarotes começaram a conversar sobre apertar o botão e se sentir culpado. As minas olhavam na minha cara — só não falo que não tenho certeza de nada porque posso estar alucinando", iniciou.

No entanto, ela continua e afirma que Wanessa e Yasmin insinuaram que ela colocou Alane contra Nizam: "Mas elas vendo que eu estava em condição de apertar o botão começaram a ter uns papos de como se eu fosse louca e estivesse colocando o cara mais bonito da casa [Nizam] contra a mulher mais bonita [Alane], e eu sei que ela [Yasmin] tem trauma dessas coisas comigo, sabendo que eu tava escutando”, pontuou Vanessa Lopes.

Yasmin da patata em Vanessa Lopes

Vale lembrar que o comentário veio menos de 24h depois dela levar um sútil chega pra lá de Yasmin Brunet em uma ação de merchandising. Alguns brothers comiam, quando Vanessa Lopes disse que não estavam pensando nos outros que ainda iam comer: "Não estamos pensando em grupo [...] Mas é isso eu estou pensando no que eu faço também", afirmou a jovem. No entanto, Yasmin retrucou a fala: "Então para de comer".

Sem graça, Vanessa Lopes continuou comendo e tentou se explicar: "É isso que eu estou pensando, mas será que os outros pensam em mim? [...] Eu falo sabendo que as pessoas não pensam em mim". Na web, mais uma vez, a Tiktoker foi detonada: "Caral*** insuportável, eu não aguento mais essa pentelha", escreveu um internauta.

A Vanessa reclamando que o povo ta comendo a comida toda do quarto amarelo?????

E a Yasmin: então para de comer

O FECHO kkkkkkkkkkkkkkkkkkk#BBB24 pic.twitter.com/WIODKZ0TNq — BBBabi (@babi) January 16, 2024