BBB 24: Sensitiva previu que Vanessa Lopes "veria coisas" no reality

Na tarde desta sexta-feira (19), Vanessa Lopes voltou a preocupar o público que acompanha o "BBB 14", por conta do estado de sua saúde mental no confinamento do reality. Ocorre que, enquanto estava na cozinha, a sister teve uma reação como se somente ela tivesse visto algo muito estranho, enquanto os demais brothers conversavam normalmente.

Contudo, a cena acabou sendo bastante perturbadora pois, após avistar algo que só ela aparentemente conseguiu enxergar, a tiktoker foi à geladeira buscar algo e, logo que retornou, demonstrou ter ficado bastante nervosa com a situação, como se estivesse apavorada com o que viu.

Depois dessa cena, internautas relembraram uma previsão feita por Lene Sensitiva pouco antes do "BBB 24" começar. A clarividente disse que previu expulsões, um acidente e um dos participantes tendo uma experiência sobrenatural dentro do jogo. "Tem um participante que vai dizer que está vendo vulto dentro do BBB. Tipo uma energia de uma silhueta masculina. Vai ser o grito", avisou Lene Sensitiva, em entrevista a um podcast (clique e veja).





















As previsões de Lene começaram a se confirmar após a sister Giovana se acidentar e quebrar o pé, tendo que usar bota ortopédica. Depois, foi a vez do público especular que o participante citado pela sensitiva na previsão sobre uma experiência sobrenatural seria Vanessa Lopes.

Surto psicótico ou fingimento?

Antes mesmo do episódio em que Vanessa Lopes ficou apavorada na cozinha, uma cena da sister na sala, rindo sozinha e olhando pro nada, como se tivesse vendo algo, chegou a viralizar nas redes sociais. Além disso, a sister vem tendo diversas falas desconexas enquanto conversa com outros participantes, deixando seus colegas de confinamento bem confusos e preocupados com ela.

Na web, as opiniões sobre o comportamento da sister estão bem divididas. Enquanto uns estão bem preocupados com a situação da moça, outros acreditam que tudo não passe de encenação para atrair os holofotes do jogo.

