BBB 24: Vanessa Lopes está em surto psicótico ou fingindo? Psicóloga explica

Nos últimos dias o principal assunto da internet tem sido o comportamento da influenciadora Vanessa Lopes, principalmente, nesta quinta-feira (18/1). Durante todo o dia, falas e atitudes levantaram a hipótese da jovem estar em "surto", no entanto, há pessoas que afirmam que é premeditado para chamar atenção no jogo. As falas, contudo, têm sido desconexas e preocuparam não só quem estava assistindo, como os próprios confinados.

Depois de vários picos de "teorias da conspiração", a produção do BBB 24 chamou Vanessa Lopes ao confessionário, mas a jovem permaneceu no jogo. Aqui fora, uma psicóloga chamada Shirley Stamou explicou o que pode estar acontecendo com a tiktoker. "Para diagnosticar alguém é necessária a avaliação individual da pessoa por uma psicóloga (o) ou médico psiquiatra, em geral através de mais de uma sessão ou consulta", iniciou a terapeuta afirmando que não está diagnosticando a jovem.

No entanto, ela explica o que é um surto psicótico. "O surto psicótico é um conjunto de sintomas que em geral está associado à algum transtorno mental não tratado ou descompensado como esquizofrenia, depressão grave ou transtorno bipolar, ao uso de drogas ou à uma resposta extrema à um evento traumático [...] pode durar horas ou até meses", pontuou ela.

Shirley Stamou também detalhou as características de um surto: "Delírios, que são crenças fixas que não mudam mesmo quando há evidências contrárias a elas (como o de grandeza, de perseguição), comportamentos inadequados, pensamentos muito desorganizados (caracterizado pelas falas confusas) e/ou alucinações auditivas, visuais, táteis, olfativas ou gustativas. O surto pode ser muito assustador e o tratamento requer o auxílio de psicóloga(o) para orientação da família e do paciente e também do médico psiquiatra", pontuou a psicóloga.









Sobre Vanessa Lopes

A psicóloga explicou que apesar de não poder fechar um diagnóstico da Vanessa Lopes apenas pelos vídeos, as atitudes dela são preocupantes. "O comportamento da Vanessa é preocupante, pois pode ser indicativo que algo não vai bem com sua saúde mental. Caso ela esteja fingindo esses comportamentos e falas estranhas isso é também preocupante".

Por fim, ela esclarece que até as falas sobre os pais "serem frios" são sinais de algum trauma. "Quando ela falou sobre os pais serem 'frios' também demonstrou que algo parece não estar bem com ela, que tem sido bastante criticada pela sua participação no reality. Talvez no seu íntimo ela estivesse fragilizada, embora parecesse tão bem em seus vídeos no app vizinho", finalizou.

